Tchad : la participation citoyenne aux politiques publiques en question

Un colloque sur les politiques publiques et la participation citoyenne est organisé depuis ce jeudi 26 septembre au CEFOD à N’Djamena. Les travaux ont été ouverts par le secrétaire d’Etat à l’Economie et à la Planification du développement, Hissein Tahir Sougoumi.



Le colloque vise à faire l’état des lieux de la participation citoyenne aux politiques publiques au Tchad, en donnant l’occasion aux acteurs étatiques et non étatiques d’échanger et de partager leurs expériences pour dégager des pistes de solution afin de favoriser une gestion plus inclusive des politique publiques.



Les participants débattront sur plusieurs thèmes, notamment la participation et l’inclusion dans les politiques publiques nationales, et l’agenda 21 de N’Djamena pour la contribution de la société civile à la mise en œuvre du processus de décentralisation au Tchad.



Le directeur général du CEFOD, Ludovic Ladon a affirmé que « l’action concernant le projet mis en œuvre par son institution a touché les chefs-lieu des 6 provinces à savoir : Ndjamena, Logone Oriental, Mayo Kebbi ouest, Hadjar Lamis, Tandjilé et Guerra ».



Le directeur de la coopération, Arnaud Bouchard, représentant l’Ambassadeur de la délégation de l’UE au Tchad a déclaré que « l’Union Européenne soutient l’émergence de la société civile locale organisée, capable de jouer un rôle d’observateur critique et des partenaires crédibles au dialogue avec les pouvoirs publics nationaux ».



Le secrétaire d’Etat à l’Economie et à la Planification du développement, Hissein Tahir Sougoumi a souligné que « les organisations de la société civile recommandent de plus en plus au Gouvernement leur implication d’avantage dans le processus de développement du pays ».



« La volonté du Gouvernement tchadien d’associer les acteurs non étatiques a été manifesté à travers l’invitation des organisations de la société civile dans le processus d’élaboration des politiques publiques dans l’observatoire de la pauvreté qui a permis de pilotage de SNRP1 et SNRP2 dans l’élaboration de la vision 2030 et de son premier plan quinquennal du PND 2017-2021 et dans bien d’autres politiques publiques sectorielles », a indiqué Hissein Tahir Sougoumi.