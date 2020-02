Tchad : la pelouse synthétique du stade d'Abéché prend forme !

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, accompagné du sultan du Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahdi, et de plusieurs responsables dont le maire de la ville, s'est rendu lundi matin au stade d'Abéché où il a présidé le début de l'installation de la pelouse synthétique.



Le président de Ligue provinciale du Ouaddaï et de nombreux représentants des clubs ont pris part à l'évènement.



D'après l'ingénieur des travaux, la durée de vie de la pelouse est de 15 ans minimum. Elle sera gérée respectivement par la Fédération tchadienne de football et la Ligue provinciale du Ouaddaï.



Le président de la Ligue provinciale du Ouaddaï, Mahamat Daoud Kherdja, a profité de l'occasion pour présenter ses doléances au gouverneur de la province du Ouaddaï. Il a notamment demandé la réparation de la tribune et des vestiaires qui sont en état de vétusté.



Mahamat Daoud Kherdja a également insisté sur l'éclairage du stade et la nécessité d'un forage.