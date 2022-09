Tchad : "la personne qui viendra au pouvoir, peut-elle être protégée valablement par les FDS ?"

"Aujourd'hui, à Kyabé, dans le département du Lac Iro, pour un problème banal de dévastation de champ, les gens sont en train de se battre, de verser du sang. C'est comme ça qu'on va parler de la paix ? C'est l'intervention des uns et des autres qui envenime les conflits".

"Le système DDR ne devrait pas seulement concerne les éléments des différentes rébellions qui ont signé l'accord de Doha mais ça doit concerner aussi nos forces de défense et de sécurité (...) pour que tous les tchadiens puissent être membres de la nouvelle armée nationale. Au cas où il y a une alternance au pouvoir, que cette armée puisse garantir l'alternance également. En ce moment, quand il y aura l'alternance au pouvoir, je me demande franchement si la personne qui viendra au pouvoir peut être protégée valablement par nos forces de défense et de sécurité ?"

Le président du RAPAD, Nobo N'djibo, participant au dialogue national, s'interroge sur la réelle volonté de paix alors que le pays fait face au même moment à des conflits meurtriers :Il demande une résolution spéciale pour interdire des interventions de part et d'autre pour compliquer la situation lorsqu'il y a un conflit entre deux tchadiens.S'agissant des forces de défense et de sécurité, Nobo N'djibo estime qu'il faut un nettoyage en leur sein pour faciliter l'alternance :Nobo N'djibo préconise également de renforcer la sécurité des chefs traditionnels, avec un nombre important de goumiers accordé aux sultans et chefs de canton "pour mieux gérer les problèmes entre les communautés".