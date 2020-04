Tchad : la pharmacie La Renaissance porte assistance aux soldats blessés

Amné Awade Sakine, par ailleurs épouse du Dr. Hassan Mahamat Hassan, a condamné l’attaque de Boko Haram contre les forces de défense et de sécurité à Bohoma, au Lac Tchad.



"Je présente toutes mes condoléances à nos forces de défense et de sécurité, et aux familles des soldats qui sont tombés en martyrs", a-t-elle dit.



Amné Awade Sakine et sa délégation se sont félicités du sacrifice des soldats, engagés pour la défense du territoire et des pays voisins.