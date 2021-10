Tchad : la plateforme "Lissa wokit ma tamma" assure être "à jamais derrière le CMT"

Selon lui, la marque de confiance qui leur est attribuée n'est pas le fruit du hasard. Elle est la résultante d'un sens aiguë du patriotisme invétéré. Il les a exhorté à travailler avec assiduité en cette période charnière du dialogue national inclusif, à respecter les textes en vigueur, et faire des propositions concrètes pour la réalisation du dialogue inclusif susceptible de poser les jalons d'un Tchad fort, uni, prospère, pacifié et résolument tourné vers l'avenir.



Selon Korom Acyl Dagache, le MOCINT à travers sa plateforme "Lissa Wokit ma tamma" milite et soutien de manière inconditionnelle le bienfondé du programme politique du Conseil militaire de transition à travers son gouvernement. C'est un militantisme par vocation et non par vacation, dit-il.



Le MOCINT réitère sa disponibilité à participer au dialogue national inclusif et compte transmettre ses propositions.