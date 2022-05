Tchad : la plateforme "Tous pour la paix" en visite aux sièges du MPS et RDP

Au siège du MPS comme à celui du RDP, la plateforme a véhiculé et répété le même message ; celui de l'unité nationale et la question du vivre-ensemble pour que le Tchad devienne une référence en matière de gouvernance pour la sous-région.



Dago Yacoub, n°2 du MPS et Mahamat Allahou Tahir, n°1 du RDP, ont exprimé leurs gratitudes à la plateforme pour son engagement en faveur de la paix. Ils ont promis de s’ouvrir davantage pour apprendre de cette organisation.



Cette visite entre dans le cadre des tournés que la plateforme "Tous pour la paix" a initié pour prendre contact avec tous les partis politiques que compte le Tchad. Le MPS et le RDP qui sont les premiers à faire l'objet de la visite.



La plateforme "Tous pour la paix" est regroupement de leaders d'organisations de la société civile, hommes politiques, leaders religieux, chefs traditionnels et personnes ressources. Elle a été créée le 30 mars 2022 à N'Djamena.