Tchad : la plateforme des 212 associations sillonne les villages pour la cohabitation

La plateforme des 212 associations a organisé le 7 août un meeting de sensibilisation pour la paix et l'unité nationale au village Al-Koudou dans la sous-préfecture de Mani au Hadjer Lamis. Le village regroupe trois cantons. Il est situé à 55 km de la ville de N'Djamena.



La plateforme s'est fixée pour objectif de sensibiliser en faveur de la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la concorde et le vivre ensemble.



Dans son allocution, le coordonnateur de la plateforme des 212 associations, Mahamat Nour Haggar, a exhorté la population à soutenir le Conseil militaire de transition (CMT) et les forces de défense et de sécurité. Il a expliqué que des actions louables sont posées, notamment sur le plan sécuritaire, le renforcement des forces de défense et de sécurité, le désarmement des civils sur l'ensemble du territoire et la lutte contre le terrorisme.



Sur le plan infrastructurel, des chantiers à l'arrêt ont été relancés, tandis que d'autres sont à un état de finition avancé. S'agissant des voies terrestres de transport, un projet de désenclavement au Nord-Est a été lancé.



Sur le plan éducatif, malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, les programmes d'enseignements ont été bien achevés et les examens en cours se déroulent avec abnégation et sérénité.



Sur le plan social, aucun arriéré de salaire n'a été observé et beaucoup de revendications des fonctionnaires ont été satisfaites. Les subventions sur les programmes de couverture sanitaire pour les ARV, les anti-paludiques et la tuberculeuse sont restés gratuits et ont même été renforcés.