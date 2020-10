Tchad : la plateforme syndicale revendicative annonce une grève d'avertissement

La Plateforme syndicale revendicative appelle à observer une grève d'avertissement de trois jours allant du 27 au 29 octobre avec un service minimum dans les hôpitaux sur toute l'étendue du territoire national. Elle s'est réunie ce lundi à la Bourse du travail pour discuter de la situation sociale.



Selon le porte-parole Barka Michel, les syndicats (UST, CIST, SYNECS et SYMET) ont constaté que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements contenus dans l'accord du 9 janvier 2020, notamment la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements et le paiement des frais de transport de 2016 et 2019.



"Ce comportement qui n'est pas le premier du genre, a poussé les travailleurs et travailleuses à régir", ajoute-t-il.