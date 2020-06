Tchad : la police arrête plusieurs malfrats dont le violeur d'une fille de 8 ans

N'DJAMENA - 12 présumés malfrats ont été présentés mardi à la direction de la Police nationale.



Un premier groupe est composé de cinq personnes dont une femme. Il a attaqué un citoyen au quartier N'Djari, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



La victime a été brutalisée et séquestrée, tandis que deux montres en or et la somme de 200.000 Fcfa ont été dérobées. Les malfrats ont également exigé le paiement d'une somme supplémentaire de 300.000 Fcfa à leur victime.



Deux autres personnes, présumées auteurs de viols, ont été interpellées. Abdoulaye est âgé de 23 ans. Il serait l'auteur du viol d'une fillette de 8 ans au quartier Amriguébé, tandis que Emmanuel, âgé de 28 ans, est accusé du viol d'une fille au quartier Chagoua.



Selon le porte-parole de la Police nationale, Paul Manga, un autre individu "qui se dit charlatans, voyant, a trainé une femme dans un hôtel de la place où il a tenté de l'assassiner."



Un dernier groupe de quatre présumés malfrats était spécialisé dans le braquage, le vol de motos et le vol à la tire.



Le procureur de la République Youssouf Tom a indiqué que tous ces actes seront punis conformément à la loi.