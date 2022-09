Tchad : la police libère les militants des Transformateurs

Dans une déclaration à la place du balcon de l'espoir, Dr. Succes Masra a rendu hommage à ces plus de 200 militants qui ont été incarcérés.



Cette libération intervient à la suite d'une médiation du comité des sages et des aînés.



"S'il n'y a pas la justice et l'égalité, nous ne serons jamais condamnés à vivre ensemble, je vous en donne la parole", a réitéré ce lundi le leader du parti Les Transformateurs.



"Je vous annonce la plus grande libération de la nation (...) Personne n'arrêtera cette lutte, rien ne nous arrêtera (...) Le monologue était devenu sans objet. Aujourd'hui, le monde entier le sait", a ajouté Dr. Succes Masra.