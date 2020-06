Tchad : la police met la main sur 11 présumés malfrats

La Police nationale a présenté vendredi à N'Djamena, 11 présumés malfrats interpellés par ses services.



Un premier groupe est constitué de deux personnes, présumées auteurs d'un meurtre. "Des supposés brigands qui opèrent dans le secteur du 8ème arrondissement. Ils ont tué un citoyen à l'aide d'un couteau", a indiqué Paul Manga, le porte-parole de la Police nationale.



Le deuxième groupe est constitué de cinq personnes. C'est un groupe qui s'est mis à pourchasser les ressortissants d'une région, suite à l'assassinat d'un des leurs, a indiqué Paul Manga.



Un autre individu arrêté a "usé de son arme pour intimider un autre citoyen", tandis qu'une neuvième personne s'est habillée en tenue et "s'est retrouvée au grand marché, en pleine opération", dans le but d'escroquer les citoyens.



Un faux avocat interpellé



La police a également mis la main sur un faux avocat. "Un homme qui se fait avocat utilisait différentes manigances pour arnaquer la population. En date du 10 juin, il a trompé la vigilance d'un clandoman. Arrivé dans un coin, il l'a bombardé d'alcool et a emporté sa moto", a précisé le porte-parole de la Police nationale.



Le 8ème substitut du procureur de la République, Izadine Kamal Ahmat, a assuré que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.



Le numéro vert de la police "2121" est disponible 24h/24.