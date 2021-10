Tchad : "la police nationale portera plainte" suite à la marche de Wakit Tamma

"Nous ne laisserons pas passer cette bande de jeunes gens irresponsables qui croient que la politique c'est la violence (...) Ils seront poursuivis en justice", a déclaré le ministre.



12 policiers ont été blessés et 12 véhicules des forces de l'ordre ont été endommagés, précise Abdramane Koulamallah.



"Il est très désolant qu'on en arrive à de telles extrémités", a déclaré le ministre. Il a dénoncé le non respect de l'itinéraire officiel de la marche, jugeant inacceptable cette situation dans un État de droit et s'interrogeant sur l'agenda de Wakit Tamma.



"Ces organisateurs avaient une volonté d'entrer en conflit avec les autorités, de chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre", selon le ministre de la Communication. Il estime que Wakit Tamma veut "entrer dans le carcan de la rébellion" et prévient que la Loi va s'appliquer dans toute sa rigueur.