La pomme de Sodome, scientifiquement connue sous le nom de Calotropis procera, est une plante qui pousse dans le Sahara, en Afrique orientale, en Arabie Saoudite, en Inde, au Pakistan et dans plusieurs pays d'Amérique latine.



Au Tchad, cette plante est appelée « arbre de sorcier » en arabe local, ce qui la rend impopulaire auprès des enfants. La plante est également connue sous le nom de pomme de Sodome, qui tire son nom de l'ancienne ville biblique brûlée de Sodome et Gomorrhe, car ses fruits contiennent des cendres.



Bien que résistante à la sécheresse et tolérante, la pomme de Sodome est une plante toxique qui contient une enzyme protéolytique dans son latex. Les grains sont utilisés pour sucrer le thé, tandis que le latex de l'écorce est utilisé en médecine traditionnelle contre l'hypotension. Cependant, cette plante peut être dangereuse pour les yeux, et est utilisée par les charlatans pour la communication écrite avec les démons.



Les tradi-praticiens de la zone saharienne l'utilisent pour soigner plusieurs affections telles que la carie dentaire, la folie, la faiblesse sexuelle, la toux, l'accouchement difficile, le diabète, le rhumatisme et la diarrhée. Bien que largement utilisée en médecine traditionnelle, son utilisation a été contestée par la science, en raison du manque d'études scientifiques sur son efficacité



. En outre, la pomme de Sodome a une signification culturelle pour les communautés locales. Sa présence sur une zone inhabitée est considérée comme un signe de pauvreté, tandis que dans un terrain en construction, elle est considérée comme un signe de malédiction qui peut empêcher la finition du chantier. Toutefois, dans un espace déjà construit et habité, elle est considérée comme une richesse.



La pomme de Sodome cache encore de nombreux secrets qui demandent à être étudiés. Chaque communauté et chaque pays a une histoire à découvrir, à propos de cette plante.