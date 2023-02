Tchad : la population de Doumougou sensibilisée sur les résolutions du DNIS

Cette séance vise à vulgariser les résolutions et les recommandations du DNIS et à sensibiliser la population du canton Soumraye sur les bases de la transition, le vivre ensemble, la paix, le pardon et la cohabitation pacifique pour une transition apaisée.



Mahamat Nour Tchogou Lamgle Dono explique les résolutions et recommandations du DNIS



Devant une marée humaine, le Conseiller National a expliqué en détail les résolutions et les recommandations du DNIS à la population de Doumougou. Il a exhorté l'assistance à relayer ces informations dans leurs localités respectives et a souligné que cette séance de sensibilisation est aussi l'occasion de véhiculer le message de paix et de vivre ensemble en cette période de transition. Le Conseiller a insisté sur le fait que la préservation de la paix est le devoir de chacun et que tout le monde doit œuvrer dans ce sens.



L'appel du Conseiller pour la paix et le vivre ensemble



Le conseiller a invité les chefs de villages à véhiculer le message de paix auprès de leurs familles et amis afin que tout le monde cultive l'esprit de paix et de vivre ensemble.