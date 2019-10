Tchad : la population face au défi de l’hygiène et du lavage des mains

Le Tchad à l'instar des autres pays du monde commémore aujourd'hui la journée mondiale du lavage des mains sous le thème « lavage des mains pour tous ».



Les Nations Unies ont établi en 2008 une convention internationale pour l'assainissement lors de la 11ème session ordinaire des chefs d'Etat et de Gouvernement tenue à Sharm El Sheikh en Egypte.



Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal a indiqué que les organisations des Nations Unies et les partenaires privés ont retenu la date du 15 octobre de chaque année en tant que journée mondiale de lavage des mains.



L'objectif est de sensibiliser toutes les couches sociales sur la nécessité de se laver les mains à l'eau propre et avec du savon pour prévenir les maladies liées au manque d'hygiène.



Le Tchad fait parti des 19 pays du monde où plus de 50% de la population n’a pas accès à des dispositifs de lavage des mains avec de l'eau et du savon.



Pour réduire à 47% la prévalence des maladies liées à l'insuffisance de l'hygiène qui sont la fièvre, la typhoïde, le choléra, le dysenterie, la diarrhée, la conjonctivite et la fièvre hémorragique à virus Ebola, les campagnes d'information et de sensibilisation doivent se poursuivre tout le long de l'année pour créer un réel changement de comportement tant escompté au niveau de la communauté, a indiqué le chef du département de la santé publique.



Il a lancé un vibrant appel à tous les tchadiens et aux partenaires au développement pour que les efforts puissent être conjugués afin d’atteindre les objectifs assignés à cette journée.