Tchad : la population mobilisée à Bongor pour la visite du président

En images : forte mobilisation de la population à Bongor ce jeudi matin pour la visite du président Idriss Déby dans le cadre de la première étape de sa tournée qui le conduira également à Laï et à Moundou.



Le président camerounais Paul Biya attendu pour le lancement de la construction du Pont Bongor-Yagoua, devrait être représenté par son premier ministre.



La cérémonie doit débuter à 10 heures selon le programme. Elle sera marquée par le mot de bienvenue du gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, la présentation du projet de construction du pont Bongor-Yagoua par le coordonateur de l'unité mixte de gestion, l'allocution du représentant de la BAD, le discours du ministre tchadien des Infrastructures et des Transports et la pose officielle de la première pierre pour la construction du pont sur le fleuve Logone par le président Idriss Déby et le représentant du chef de l'Etat camerounais.