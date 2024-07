Tchad : la première édition du symposium des alumni se tiendra ce 06 juillet 2024 à N’Djamena

Cette journée sera riche en partage et en apprentissage grâce à un programme d'activités pertinentes et variées. Voici un aperçu des activités prévues :

• Conférence inaugurale : Impact des programmes d'échanges sur le développement socio-économique d'un pays

• Conférence : Les programmes d'échanges comme outils de diplomatie culturelle

• Panel : Leadership, innovation et entrepreneuriat

• Panel : Impact des programmes d'échanges sur le secteur agricole

• Atelier : Politiques publiques et développement durable

• Session d'information sur les programmes d'échanges et bourses

• Success stories : Témoignages inspirants des alumni

• Réseautage : Opportunité de créer des liens professionnels et personnels