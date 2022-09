Tchad : la presse réclame le même traitement que les participants au dialogue national

Ils dénoncent un mauvais traitement infligé aux journalistes de la presse privée. Plus précisément : une discrimination dans le paiement des per diem aux organes de presse, comparativement aux autres participants.



"Le paiement des per diem se fait de façon arbitraire. On paye les hôtesses plus cher que les journalistes", selon la déclaration lue cet après-midi.



Au four et au moulin du matin au soir pour relayer les informations en temps réel, les journalistes bénéficient de 170.000 Fcfa à raison de 10.000 Fcfa par jour, soit 17 jours de couverture depuis le 20 août



Selon les responsables des médias privés, une enveloppe de 49 millions de Francs CFA a pourtant été débloquée. La presse réclame les mêmes traitements que ceux réservés aux participants. Pour leur part, les participants bénéficient d'un per diem de 70.000 Fcfa par jour.