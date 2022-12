Tchad : la prévention des conflits agriculteurs-éleveurs dans la Tandjilé au centre d’une réflexion

Une réunion de concertation entre le sous-préfet de Laï rural, les chefs de canton ainsi que les organisations de la société civile a eu lieu ce 8 décembre 2022 à Laï.



L’objectif est de chercher les voies et moyens pour prévenir un éventuel conflit dans la sous-préfecture de Laï rural, et comment faire pour amener les deux communautés, à savoir agriculteurs et éleveurs, à vivre ensemble et surtout en paix.



Prenant la parole, le sous-préfet de Laï rural, Ahmat Mahamoud Khamis, a tout d'abord salué la présence de l'assistance avant de situer le contexte de cette réunion. Pour lui, ces assises visent à prévenir un éventuel conflit dans sa circonscription administrative.



A cette occasion, Ahmat Mahamoud Khamis a demandé aux six chefs de canton et aux chefs de ferrick de sa sous-préfecture de veiller sur le respect du calendrier agricole qui autorise les éleveurs de descendre dès fin décembre et début janvier, avec les bétails pour le pâturage.



Le président du Syndicat des agricultures-éleveurs de la Tandjilé, Baby Gouh Kinglet, a souligné qu'en réalité, il n'y a pas de vrais éleveurs pour le moment, raison pour laquelle il y a toujours ce problème de conflit agriculteurs-éleveurs dans la province de la Tandjilé, et surtout dans la sous-préfecture de Laï rural. Ces bétails appartiennent aujourd’hui à certains responsables militaires et autorités administratives, martèle Baby Gouh Kinglet.



Même avis partagé par les chefs de canton, en ajoutant aussi que certains éleveurs, dans leurs ferrick, ont des armes à feu. Et c’est de la responsabilité de l'administration de faire respecter la décision de l'Etat, lâche le porte-parole des organisations la société civile, Alexis Dambeye Damsigue.



Après débat et unanimité, les participants ont proposé de faire une tournée dans tous les villages et ferrick de la sous-préfecture de Laï rural, pour une sensibilisation sur le bon vivre-ensemble, la cohabitation pacifique et le pardon. Mettant un terme aux travaux, le sous-préfet Ahmat Mahamoud Khamis a exhorté tous les chefs de canton et leurs chefs de village et ferrick, de signaler toute présence étrangère dans leurs localités.



En cas de dévastation des champs, il préconise de ne pas emprunter la voie de la violence pour régler un litige. Il faut aussitôt signaler auprès du chef de village et des comités de gestion des conflits, a conclu le sous-préfet de Laï rural, Ahmat Mahamoud Khamis.