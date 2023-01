Tchad : la production à l'arrêt depuis six mois à la cimenterie de Baoré

Inaugurée en 2012, l'usine de Baoré de la Société nationale de ciment (SONACIM) n'a pas produit un sac de ciment depuis six mois.



En cause : le manque d'une pièce maîtresse permettant de faire fonctionner le groupe électrogène, nous confirme le directeur général adjoint de la SONACIM, Koye Ndaye Benoît. La pièce a été initialement commandée d'Égypte, sans succès.



« Nous avons relancé la commande, cette fois-ci depuis la Chine. Dès l'arrivée de la pièce, la production sera relancée », assure Koye Ndaye Benoît. Le directeur d'exploitation de la SONACIM ajoute que l'entreprise n'a pas relancé ses activités.



« Nous avons besoin de mécaniciens pour réparer les générateurs en panne », dit-il. En attendant, les 430 agents de l'usine retiennent leur souffle et craignent une mise en chômage technique partiel.