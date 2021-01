Tchad : la production du sésame au Guera nécessite un appui pour être bénéfique

Le sésame du nom scientifique sesamum indicum est une plante oléagineuse (huile) originaire de l'Inde. Il est riche en protéine végétale, consommé en purée, sous forme d'huile et sous forme de pâte. Il présente des avantages sanitaires tels que : la régulation des états de fatigue, prévient certaines maladies cardio-vasculaires, cancérigènes, ainsi que la malformation des foetus surtout chez les femmes enceintes.



Le sésame est cultivé dans la province du Guera en quantité importante, en deux espèces : précoce et normale, particulièrement à Baro, Melfi, Chawire, Eref, Tounkoul, etc, pour la consommation et le commerce.