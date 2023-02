Tchad : la prolifération des produits alcoolisés "détruit la jeunesse"

Dans son discours, le président du CNT a abordé plusieurs thèmes importants pour le pays, notamment la lutte contre la prolifération des produits alcoolisés dans les rues. Il a exhorté le gouvernement à s'engager dans une lutte réfléchie contre ce fléau qui détruit la jeunesse et la société en général.



En outre, le président du CNT a abordé la question de l'emploi, en soulignant l'importance de critères de justice, d'équité et de transparence. Il a également souligné le potentiel du secteur privé pour créer des emplois, et a exhorté le gouvernement à orienter les jeunes vers ce secteur et à leur apporter un appui conséquent.



Le président du CNT a invité le gouvernement à mettre en place des perspectives claires pour prendre en compte les différentes contraintes et atouts du pays, notamment en matière de diversification agro-sylvo-pastorale.



Le discours du président du CNT à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire 2023 a mis en lumière plusieurs défis auxquels le pays est confronté, mais a également montré que des solutions peuvent être trouvées pour les surmonter.