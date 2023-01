Tchad : la promotion de l’emploi des jeunes pose problème au niveau du Salamat

Malgré les efforts fournis par le gouvernement de transition en matière de l’emploi des jeunes, l’auto-emploi rendu opérationnel depuis des années par l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) n’arrive pas à financer les projets montés par les jeunes au niveau de la province du Salamat.



Pour cause et selon nos investigations auprès des jeunes promoteurs des projets, l’agence ONAPE d’Am-Timan n’accompagne pas la politique du gouvernement en matière de l’emploi des jeunes. Parmi les jeunes qui se sont exprimés sur ce sujet, certains font savoir qu’ils ont suivi des formations de l'ONAPE sur le montage de projet depuis plusieurs années. Ils avaient par la suite déposés leurs dossiers de projets sans obtenir de financement.



Les jeunes déclarent que dans la province du Salamat, ils sont au chômage. Certains sont même mécontents et s’indignent des récents recrutements au niveau de la fonction publique qui sont injustes car, une partie importante des tchadiens est lésée. Ils citent en exemple la province du Salamat qui a été totalement mise de côté.



Pour le responsable intérimaire de l’ONAPE Am-Timan, Banadjé Jonas, le problème est réel dans le Salamat contrairement aux autres provinces. Selon lui, tous les projets reçus par l'office ont été examinés et sélectionnés depuis plus de 3 ans mais le financement pose problème au niveau de N’Djamena.



Il faut signaler que le Président de la république, Mahamat Idriss Déby Itno a lors de son message à la nation pour le nouvel an, beaucoup insisté sur l’emploi des jeunes.