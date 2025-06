Tchad : la propreté d’une ville, une question de mentalité

La propreté fait partie intégrante des problématiques d’urbanisme de chaque commune à N’Djamena, une priorité depuis de nombreuses années dans les rues de la capitale.



C'est un sujet important pour une mairie, car le niveau de propreté d’une ville impacte à la fois les habitants, mais également les personnes de passage. L'opération "samedi citoyen" pourrait-il apporter un changement ? La question environnementale revient de plus en plus sur la table d'échange, quand il s’agit de la propreté des lieux et espaces publics d’une commune.



Mais en réalité, le manque de propreté de la ville de N’Djamena n'est pas forcément un problème de politique publique, mais de mentalité. De N’Djamena nadjif à N’Djamena "vitre de l'Afrique", des slogans ne sont que folkloriques sans une action proprement dite.



La propreté d'une ville devrait être un sujet omniprésent à l'école et dans les familles, c'est cette politique que plusieurs pays ont adopté pour lutter contre l'insalubrité dans une ville. Sinon, comment peut-on demander à une population sans notion d'hygiène à rendre son environnement propre ?



Pourtant, la propreté de son environnement est une habitude et non une imposition. Réussir à rendre la ville de N’Djamena propre reste un challenge pour la mairie de la ville de N’Djamena et la journée du "samedi citoyen" est un pari risqué. Mais, elle repose sur le comportement civique de la population et le travail quotidien des agents municipaux.



Des pratiques déplorables sont observées, notamment lorsque des citoyens jettent des ordures en plein jour dans les caniveaux, et contribuent à leur obstruction, plutôt que de faire usage de poubelles. C'est pourquoi, il faut investir en apportant des équipements nécessaires à la collecte des déchets.



Il faut ainsi installer des bacs à ordures ménagères en nombre suffisant dans les marchés, sur les espaces publics, les écoles et autres. Toutefois, l'implication des habitants s'avère nécessaire pour maintenir la propreté de la ville, et appuyer les différentes initiatives. À l'exemple de Kigali au Rwanda, Cotonou au Bénin, pour ne citer que ceux-là, modèle de ville de propreté en Afrique.