Tchad : la province de Sila peaufine sa stratégie de développement pastoral

La plateforme pastorale du Tchad a initié en partenariat avec les programmes PASTOR, les travaux d'un atelier de déclinaison de la stratégie nationale de développement pastoral (SNDP) le 17 février 2022. L'objet de cette rencontre est de définir de manière consensuelle les documents stratégiques au regard de réalités de la province du Sila.



Le 1er maire adjoint de la commune de Goz Beïda, Mahamat Assouar, a estimé que les résultats de l'atelier permettront une gestion efficiente et durable des ressources agro-sylvo-pastorales. Ainsi, le délégué de l'élevage de la province de Sila, Abdelbagui Ibrahim, a invité la centaine de bénéficiaires à une participation active.



Le gouverneur de la province de Sila, Ismael Yamouda Djorbo, a pour sa part relevé que le gouvernement de la transition à travers l'administration de Sila, suit avec beaucoup d'intérêt les déroulement et l'aboutissement des travaux qui doteront la province de Sila d'un document de stratégies de développement pastoral, constituant une boussole pour la bonne exécution de tous les programmes et projets de développement pastoral au Sila.