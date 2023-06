Tchad : la province de la Tandjilé se mobilise pour une stratégie d'accès au financement agricole durable

Dans le cadre de l'application de la loi Agro-sylvo-pastorale et halieutique adoptée en août 2018 par le gouvernement tchadien sous forme d'ordonnance, puis par l'assemblée nationale en janvier 2019, il a été prévu l'élaboration de la stratégie nationale d'accès des ruraux au financement et au crédit à faible taux. C'est dans ce sens que ces assises se tiennent à Laï à l'intention de toutes les parties prenantes de la Tandjilé.



Selon Daboulaye Ban-ymary, délégué provincial de la production et de la transformation agricole de la Tandjilé, l'adoption et la mise en œuvre de cette stratégie constitueront également le fondement solide sur lequel le Tchad, pays de Toumaï, réalisera la transformation durable des systèmes alimentaires nécessaires pour accélérer les progrès dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté d'ici à 2030.



Dans le même sens, le chef de mission Djimadoum Ndjeramian exhorte les participants à identifier les véritables problèmes liés au financement agricole.



En ouvrant les travaux, Mme la Gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a invité les participants à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité afin de s'approprier la stratégie et de fournir des contributions pertinentes qui permettront au comité multi-acteurs d'amender la stratégie avant de la soumettre aux plus hautes autorités nationales.



Cet atelier de consultation est rendu possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne à travers la FAO.