Tchad : la province du Lac bénéficie d'un projet pour renforcer l'éducation

Le directeur exécutif de SOS Sahel Tchad, Adam Koulbou, a indiqué que le faible taux de scolarisation et de rendement scolaire dans la province du Lac interpelle les différents acteurs humanitaires, d'où le lancement de ce projet.



Pour sa part, le représentant du PAM, Nouhou Cissé, a exhorté les communautés à se mobiliser pour permettre au projet d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés au grand bonheur des enfants du Lac.



Le préfet du département de Mamdi, Ahmat Djibrine Bechir, a exprimé sa reconnaissance au consortium et aux partenaires techniques et financiers pour avoir initié ce projet. Il a salué les efforts déployés aux côtés du gouvernement afin de développer le secteur de l'éducation au Tchad.



Ce projet d'une enveloppe de 237.357.585 millions Fcfa couvre 41 écoles primaires, deux préscolaires, deux CEG et sept CEBNF dans les départements de Mamdi, Kaya et Fouli pour une période d'exécution de 11 mois.