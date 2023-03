Tchad : la province du Lac s'unit contre le terrorisme avec un Forum des forces vives

Ce 20 mars, s'est ouvert à Bol le Forum des forces vives de la Province du lac, visant à lutter contre la nébuleuse secte Boko Haram et à renforcer le dialogue civilo-militaire. Ce forum est organisé par le cadre de concertation et d'action des forces vives de la Province du lac contre le terrorisme. Les travaux ont été ouverts par le gouverneur de la Province du lac, Adoum Moustapha Brahimi, en présence du ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Mbodou Mbami.



Après les prières des leaders religieux, le maire de la ville de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye, s'est réjoui de l'organisation de ce forum visant à instaurer une paix durable dans la Province du lac. Le président du comité d'organisation, Fadjack Malloum, a expliqué que ce forum visait à impliquer tous les acteurs locaux dans la lutte contre Boko Haram d'une part, et à mettre en œuvre le dialogue civilo-militaire en vue de conduire des actions concertées entre les forces de défense et de sécurité et les forces vives de la Province d'autre part.



Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, également coordonnateur général du cadre de concertation et d'action des forces vives de la Province du lac contre le terrorisme, a souligné l'importance capitale de ce forum, qui se tient huit ans après le premier dénommé "appel de Bol", car il permet aux forces de défense et de sécurité et aux forces vives de la Province d'arrêter ensemble des modalités concrètes de collaboration et d'action en vue de réduire les capacités de nuisance des terroristes.



En ouvrant les travaux, le gouverneur de la Province du lac, Adoum Moustapha Brahimi, a salué la détermination des forces vives de la Province du lac à accompagner sans réserve le président de transition, le général Mahamat Idriss Deby, dans le processus d'édification d'un Tchad nouveau, uni et réconcilié. Il a appelé toutes les autorités à apporter leur expertise nécessaire à la réussite du forum.



Un présidium dirigé par le conseiller à l'enseignement supérieur du président de transition, Mamadou Gana Boukar, a été mis en place pour conduire les travaux qui dureront deux jours.