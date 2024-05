Tchad : la province du Salamat perd une bibliothèque vivante

Ce mardi, 7 mai 2024, la province du Salamat dans son ensemble pleure la mort de Kaltouma Idriss, première enseignante connue sous le nom de ''Madame Kaltouma''.



Elle s'appelle Kaltouma Idriss, communément appelée ''Madame Kaltouma'' ou encore, ''Maîtresse Kaltouma'', cette vieille dame, très reconnue et respectée honorablement par ceux, vivants qui la connaissent encore, est l'une des importantes personnalités de la province, voire du pays, car elle a contribué positivement au cursus de beaucoup de hauts cadres du Salamat.



Décédée ce mardi 7 mai 2024 à l'âge de 130 ans, cette personnalité sans précédent, était la première enseignante dans la province du Salamat. Selon Mahamat Koussou, un de ses anciens élèves (CP1) et actuel Coordinateur de l'Association des jeunes pour le progrès et le renouveau du Salamat (AJRPS), cette dame avait formé presque tous les premiers cadres de la province du Salamat.



Parmi eux, des députés, ministres et des personnalités à la tête des grandes institutions.



Elle a œuvré en tant qu'enseignante, avant l'indépendance du Tchad en 1960, pour poursuivre dans la profession jusqu'aux années 80 où elle avait fini sa carrière dans la seule et première ''École Régionale'' qui a servi d'établissement de formation scolaire, pour la majorité des premiers cadres de la province, et même certains cadets d'aujourd'hui connus par Mahamat Koussou.



Il est aujourd'hui très rare et presque impossible de rencontrer les premiers élèves qu'elle avait formés, car ils sont tous décédés ou presque. Sa longévité (130 ans) l'a mise en marge de sa génération d'antan.



Elle est aujourd'hui entourée d'une autre génération. Toutefois, même ceux qui ne l'ont pas côtoyée à l'époque, lui doivent du respect et de la considération dès la prononciation de son nom. Elle a même été décorée le 18 février 2015 par le chef de l'Etat Idriss Deby Itno. Son décès après une longue maladie, a endeuillé la ville.