Tchad : la province du Salamat risque d'être coupée par les inondations

Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a fait une descente ce mardi 26 juillet 2022, pour constater l'état de l'axe Am-Timan - Mongo, dégradé par les inondations.



A chaque période de saison des pluies, la province du Salamat subi d'énormes difficultés relatives à son enclavement provoqué par les récurrentes inondations des eaux du fleuve Bahr-Azoum.



Ces eaux n'ont pas encore atteint leur plus haut niveau, et déjà quelques dégradations signalées sur l'axe menant vers Mongo inquiètent les autorités provinciales et la population qui mènera certainement une condition de vie assez précaire en cas de rupture de cette seule voie qui relie la province avec le reste du pays.



Pour constater de visu l'état de la route, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam accompagné des autorités administratives, responsables militaires et représentants des organisations non gouvernementales, a mis le cap sur le pont de Mabilé pour prendre acte des dégâts qui risquent de couper la province si rien n'est fait pour prévenir les conséquences négatives.



Sur place, quelques actions sont en train d'être menées, mais elles sont trop minimes face à l'ampleur de la situation. Abdoulaye Ibrahim Siam, saisit l'occasion pour lancer un cri d'alarme à l'endroit des plus hautes autorités et des partenaires pour secourir la province du Salamat qui sera probablement coupée pour la énième fois.



Par ailleurs, il appelle la population à entreprendre des actions citoyennes face à la circonstance.