Tchad : la province du Salamat se prépare pour le festival DARY

Le spectacle a été organisé dans l'après-midi, aux locaux du Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) en présence du gouverner du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam et des autorités civiles et militaires venues pour galvaniser le moral des chorégraphes.



Livrant ses impressions, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam fait savoir que depuis les quelques éditions précédentes, la province est toujours représentée au "festival DARY" par des individus qui sont choisis à N'Djamena et non partis d'Am-Timan.



Il trouve ça inadmissible et décide qu'à partir de la 4ème édition du festival, prévu du 24 décembre 2022 au 21 janvier 2023, la province du Salamat sera représentée par des participants qui vont quitter depuis Am-Timan pour le festival qui se tiendra au Palais des arts et la culture, anciennement, Palais du 15 janvier.