Tchad : la radio Al Quoran Al-Karim dispose d'un nouveau pylône

La Radio Al Quoran Al-Karim est une station confessionnelle créée le 12 décembre 2002. Elle émet dans ses programmes, diverses diffusions religieuses, sociales et éducatives.



En février 2008, lorsque la radio nationale avait cessé d'émettre suite à l'attaque rebelle à N'Djamena, la radio Al Quoran Al-Karim a pris le relai pour la diffusion des programmes pendant trois mois.



À travers la radio, les activités du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) sont diffusées, notamment les enseignements religieux, l'encrage des valeurs musulmanes dans la paix et la voie du juste milieu en islam, sans extrémisme, ni fanatisme.



"C'est aussi le suivi et l'accompagnement de la cohabitation pacifique entre les adeptes de toutes les congrégations religieuses. Toutes ces activités sont concrétisées par la radio Al Quoran Al-Karim, l'outil communicateur de l'instance religieuse musulmane dans notre pays qui s'inspire et vit dans la paix, la stabilité et la concorde nationale", relève Abbas Abakar Abbas.