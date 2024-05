Tchad : la recherche des jeunes talents au centre d’un championnat de football à Mbaikoro

Une finale a opposé l’équipe de Mbaikoro à celle de Mboro, au terrain municipal de Mbaikoro ayant servi de cadre à ce beau spectacle, le premier du genre, avec une foule de supporters.



Compte tenu de l’importance et la portée sociopolitique toujours revendiquée par les promoteurs, lors de ce match, la discipline a été pleinement observée, avec un même rythme, jusqu’à la fin du spectacle.



Le chef de canton de Mbaikoro, Mbaigoto Beral Newton, représentant le sous-préfet de Mbaikoro, a tout d’abord remercié le service d'encadrement, avant de renseigner que ce championnat est une recherche active des talents et techniques. Il faut dire que ce match a connu un niveau acceptable et apprécié de tous.



À la 6ème minute de jeu de la première partie, le numéro 21 de la formation de Mbaikoro, Mbaiguem Raoul s’est démarqué tout en marquant le premier but. Après ce but, la formation de l’équipe de Mboro s’est réveillée en elle les esprits footballistiques, le no.9 Mbaihoremem Olivier ayant égalisé le but.



À la deuxième période, les deux formations ont terminé le jeu sur un score de 1 but partout. Pour départager ces deux équipes, c’est la phase de tirs au but qui a donné raison à l’équipe Mbaikoro, avec 4 buts contre 2.



L’équipe Mbaikoro est ainsi déclarée vainqueur du championnat Thoreou Soh de Mbaikoro.