Tchad : la recrudescence des conflits préoccupe le CEDPE et des organisations

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a organisé une conférence de presse sur la recrudescence des conflits communautaires au Tchad, ce 4 octobre dans ses locaux.



Cette rencontre s'est tenue en collaboration avec le Réseau des organisations de la société civile du bassin du Lac Tchad, la Ligue tchadienne pour le règlement des conflits, l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad et le Cadre des sociologues tchadiens.



Narcisse Barka, chargé de communication, Hakima Adam Idriss, présidente du comité d'organisation de la caravane de la paix, Gamar Mahamat Gamar de l'Union de la langue arabe au Tchad, Abdoulaye Bechir Brahim cadre sociologue et Hassaballah Mahdi Fadlah, de la Fédération générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad, ont dénoncé un plan de certains individus visant à semer la discorde et à déstabiliser le pays.



Face à la recrudescence des conflits communautaires, le chargé de la communication du CEDPE propose de s'attaquer aux causes qui conduisent toujours à des conflits entre agriculteurs et nomades. Il s’agit de placer des panneaux clairs, séparant les lieux désignés pour le passage des bergers et leurs lieux de pâturage, avec l'élaboration de lois dissuasives, pour traiter les cas d'abus qui se produisent entre les deux parties.



Quant au sociologue Abdoulaye Bechir Brahim, il se demande à qui profite ces conflits qui augmentent de jour en jour au Tchad. Enfin, la société civile condamne et dénonce toutes sortes de violences.



Ainsi, les organisations appellent toutes les parties au calme et à la retenue, au retour à la vie normale et à la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociales, dans un pays connu depuis l'antiquité par le brassage et la fusion des différentes tribus.