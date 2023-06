Tchad : la réhabilitation du pont de Goz-Mabilé avance pour désenclaver le Salamat

Le pont de Goz-Mabilé situé à 8 kilomètres à la sortie nord d'Am-Timan, subi depuis quelques semaines des travaux de réparation pour le rendre de nouveau praticable pour la saison de pluie qui commence déjà à s’installer dans la zone.



Cet ouvrage est nécessairement primordial pour la capitale de la province du Salamat, car c’est la seule voie qui permet au minimum à la province de communiquer avec les autres localités du pays, même si l’enclavement est une tradition pour cette localité.



Sauvagement détruit par les fortes inondations de la saison dernière, ce pont devenu impraticable depuis le mois d’août 2022 a compliqué davantage le calvaire vécu par la population.



D’énormes pertes en vies humaines et matérielles ont été enregistrées, sans compter la flambée des prix sur le marché. À l’approche de la saison de pluies, les autorités par le biais du ministère des infrastructures et du désenclavement ont donné le coup d’envoi des travaux de réparation dudit pont.



Pour accélérer la réussite des travaux, l’entreprise en charge de la réhabilitation de l’ouvrage a mis en œuvre deux équipes qui opèrent simultanément. L’une, ici au pont et l’autre au fleuve pour boucher les lits secondaires du Bahr-Azoum qui constituent la principale menace causant des sérieux dégâts sur la seule voie reliant la province au reste du pays.



Pour bien finaliser le chantier, il ne reste qu’un mois à l’entreprise car au mois de juillet, les eaux du fleuve vont commencer à couler pour inonder la province.