Tchad : "la relance de l'économie nationale est une priorité" (président CMT)

Des orientations sont données par le président du CMT pour la relance de l'économie nationale qui est "une priorité et un gage de développement de la nation".



Les ministères en charge des finances, de l'économie et du commerce sont instruits : d'assurer à terme échu le paiement des salaires des agents civils et militaires dans le respect des engagements avec les partenaires sociaux, et de payer régulièrement la pension des retraités ainsi que leurs droits sociaux, mobiliser les ressources tant intérieures qu'extérieures pour assurer en particulier le financement des projets agro-pastoraux et autres projets structurants, la mise en oeuvre du plan de développement de l'économie numérique, la construction des routes, le soutien à la jeunesse à travers l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes.



Le président du CMT demande de poursuivre les paiements de la dette intérieure et des arriérés intérieurs pour donner du souffle aux opérateurs économiques et banques, intensifier les actions du Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad et renforcer toutes les actions concourant à la sécurité alimentaire.