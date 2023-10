Tchad : la rentrée scolaire 2023-2024 lancée à Koulkimé dans la province du Lac

L'événement s'est déroulé en présence des autorités administratives, civiles, ainsi que des partenaires techniques et financiers du ministère de l'Éducation nationale.



Placée cette année sous le thème "La refondation de l'école tchadienne", la rentrée scolaire 2023-2024 a été officiellement lancée ce matin à Koulkimé.



Dans son mot de bienvenue, l'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de Promotion Civique de Kaya, Ali Maï Moussa, s'est réjoui du choix porté sur sa circonscription pour le lancement de la rentrée pédagogique.



Le Délégué provincial de l'Éducation nationale du Lac, Moussa Issa Moussa, a souligné que la Délégation est à pied d'œuvre pour relever les multiples défis. Parmi ces défis, Moussa Issa Moussa a cité la scolarisation des filles, l'éducation des enfants réfugiés, retournés et déplacés, ainsi que la formation et le renforcement des capacités des enseignants.