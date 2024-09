Tchad : la rentrée scolaire, un parcours du combattant pour les parents

Les défis financiers

Après plus de trois mois de vacances, les enfants s'apprêtent à retourner à l'école, ce qui impose des contraintes financières considérables aux familles. Les parents doivent faire face à des coûts élevés pour les fournitures scolaires, en plus de gérer les dépenses quotidiennes. Dans de nombreux foyers, les chefs de ménage peinent à assurer trois repas par jour, rendant difficile l'inscription de tous les enfants à l'école.



Impact des inondations

La situation est aggravée par les inondations qui ont touché N'Djamena et d'autres provinces, mettant encore plus de pression sur les familles déjà vulnérables. Ces catastrophes naturelles viennent s'ajouter aux défis financiers, augmentant le stress des parents à l'approche de la rentrée.



Stress et résilience

Face à ces difficultés, de nombreux parents ressentent une grande pression et un stress croissant. Certains expriment leurs préoccupations en marchant dans les rues, souvent perdus dans leurs pensées. Malgré ces défis, certains enfants prennent l'initiative de travailler pendant les vacances, se lançant dans de petits commerces pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.



Conclusion

Les préparatifs de la rentrée scolaire au Tchad illustrent les réalités économiques et sociales difficiles auxquelles font face de nombreuses familles. Malgré les obstacles, la résilience des parents et des enfants témoigne d'un esprit de solidarité et de détermination face à l'adversité.