Tchad : la restauration de la bourse universitaire est-elle possible ?

Au sujet de la bourse universitaire injectée dans les œuvres universitaires ou supprimée, il faut dire que Pr Mackaye Hassan Taïsso, ex ministre de l'Enseignement supérieur et Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ex ministre, secrétaire général du gouvernement ont parlé le même langage.



Aujourd’hui au Tchad, l’on vit la période de vaches maigres annoncée par le défunt Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Et pour faire face à cette situation, les étudiants payent le prix, avec la suppression de la bourse d'études, considérée comme facteur de motivation pour les uns, et une garantie pour les autres.



Si la bourse fait partie des 16 mesures initiées par le gouvernement pendant la période de crise financière et économique que le Tchad a traversée, sa restauration est tant souhaitée, le président du CMT ayant fait une promesse aux étudiants.



Pour sa part, Lucie Beassemda, lors de son séjour au ministère de l'Enseignement supérieur a évoqué la question de la bourse : « nous sommes en pleine année académique, donc la restauration n'est pas possible », explique-t-elle. Mais pourquoi cette restauration de la bourse des étudiants tarde encore ? Une interrogation que se pose en silence le secrétaire exécutif de l'UNET, section de Ndjaména, Yaya Barkaï.



Et au bureau de l'UNET nationale, le président et ses collaborateurs en font leur cheval de bataille. La question de la restauration de la bourse est cruciale, du moment où les étudiants n'ont pas de prise en charge sanitaire, ni logement, ni bus de transport à tout moment, sans oublier la quantité insuffisante de plats au restaurant, explique Djirassem Thalès, assistant à la Faculté des sciences de l'éducation (Fased).



Alors qu’une nouvelle année académique s'annonce, la question de la bourse universitaire reste désespérément dans le tiroir. Et pourtant, le président du Comité Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby s'est engagé à restaurer les avantages des travailleurs, supprimés en 2016, en raison de la crise pétrolière.