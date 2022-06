Tchad : la revue de la presse du 6 au 12 juin

Quatre thèmes ont retenu l'attention de la presse cette semaine : la condamnation des leaders de Wakit Tama, la crise alimentaire nutritionnelle, la mobilisation du comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) et la fin de l'orpaillage sanglante à Kouribouguidi.



En ce qui concerne la condamnation des leaders de Wakit Tama, un procès expéditif a été tenu en absence des avocats des prévenus. D'ores et déjà, ces deux organisations (Wakit Tama et l'ordre des avocats du Tchad), entendent interjeter appel du verdict dudit procès dont les 6 codétenus ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis, une amande de 50 000 FCFA chacun et solidairement à 10 millions de FCFA en réparation des dommages causés.



De ce fait, ceux-ci qualifient ce procès de « mascarade judiciaire » organisée par le procureur de Ndjamena, sous la houlette du C.M.T et son gouvernement. En nous tournant vers la crise alimentaire nutritionnelle, force est de constater que près de 17 provinces sont sous alerte rouge, informe l'hebdomadaire « Le Déclic ».



Les autorités ont décrété l'urgence alimentaire le 1er juin dernier pour alerter la détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle constatée, et prévenir le risque de famine sans cesse grandissante chez les populations. L'objectif du gouvernement est de porter impérativement une assistance humanitaire à travers un appel à tous les acteurs nationaux et internationaux.



Néanmoins, la mobilisation du comité d'organisation du comité du Dialogue national inclusif, a donné lieu à une conférence débat tenue du 30 au 04 juin derniers.



Six débats sur plusieurs thèmes relatifs à la situation socio-économique actuelle du Tchad était à l’ordre du jour dont : la démocratie au Tchad, le développement économique, l'éducation au bilinguisme, le pardon à la réconciliation, les conflits intercommunautaires, analyse le journal « La Voix ». Le ministre d'Etat et de la Réconciliation nationale, Acheik Ibn Oumar déclare lors de cette conférence que : « Nous avons besoin d'un élan général de toute la société pour passer d'une étape à une autre ».



In fine, sur le thème portant sur la fin de l'orpaillage sanglante à Kouribouguidi, le président du Conseil Militaire de Transition, a mis sur place divers dispositifs militaires, pour arrêter le désordre, souvent macabre de l'orpaillage clandestin dans l'extrême nord du Tchad, informe le journal. De ce fait, des comptoirs d'accès à l'or seront créés sur les différents sites aurifères rapporte le quotidien « Le Progrès », le 08 juin dernier.