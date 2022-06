TCHAD Tchad : la revue de presse du 20 au 26 juin 2022

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 28 Juin 2022



La crise au sein de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), le malaise au sein de la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT) et le pré- dialogue avec les politico-militaires à Doha au Qatar sont les sujets abordés dans les colonnes des journaux de la semaine.

À propos de la crise au sein de la SHT, c'est l'hebdomadaire ''Le Pays'' qui donne le coup d'envoi. Scandale à la SHT s'exclame à sa Une ''Le Pays''. Qui est derrière les retraits en liquide de milliards de Francs CFA par les responsables de la SHT dans les comptes de l'entreprise puis convertis en devises, s'interroge le journal. Assurément pas les ordonnateurs officiels parce que, à ce jour, aucun document officiel ne l'atteste. Le siphonage de plus de 20 milliards de Francs CFA en liquide des revenus pétroliers jette un gros discrédit sur la gestion des ressources nationales par les personnes nommées par le président du Conseil militaire de transition (CMT). Si les responsables de ce crime économique qui pourrait s'élever à plus de 40 milliards ne sont pas démasqués, ce forfait sera porte à son actif par le tribunal de l'histoire. dénonce ainsi Le Pays.



Plus de 40 milliards se sont évaporés, ajoute Abba Garde. Achat non autorisé de gasoil, tripatouillage dans la vente du pétrole brut, détournement des citernes de carburant destinées à l'armée et pillage systématique des ressources financières mettant en cause tout une chaîne de hautes responsabilités du pays. Qu'en est-il exactement, s'interroge Abba Garde.



Le deuxième fait marquant est la crise à la CNRT. "Vers la fin du calvaire des retraités ?", s'interroge La Voix. Depuis quelques jours, les retraités manifestent leur colère pour revendiquer le paiement de leurs arriérés de pension. La CNRT a lancé le 16 juin dernier, l'opération couplée au paiement des pensions et d'une partie des arriérés sur fond d'enrôlement des retraités.



Les retraités boudent le nouveau système de paiement, informe L'hebdomadaire Le Visionnaire. La CNRT, en accord avec le ministère des Finances et du Budget a lancé officiellement le 16 juin dernier l'opération couplée au paiement des pensions et d'enrôlement biométrique des retraités au sein de ladite Caisse. Cependant, la mise en œuvre de cette opération méconte les retraités, du fait de la mauvaise organisation et de la lenteur qui s'installe, rapporte le journal.



Pour Abba Garde, ce sont les faux retraités qui boycottent l'opération. C'est depuis plusieurs années que les retraités sérieux militent pour le recensement biométrique des agents de l'État admis à la retraite. Mais certains sont contre cette opération. Ce, malgré le paiement du deuxième coupon de l'année et des arriérés qui a commencé le 16 juin 2022, relève Abba Garde.



Pré-dialogue : c'est le flou total à Doha, s'exclame L'Observateur à sa Une. Le pré-dialogue des politico-militaires tchadiens avec le CMT qui se déroule depuis le 13 mars 2022 à Doha au Qatar, risque de finir en queue de poisson. Les deux camps s'accusent mutuellement de faire trainer les choses, sinon saboter les négociations. C'est le flou total à Doha. Pour l'hebdomadaire Le Visionnaire, c'est un ping pong à Doha. Doha est devenu un espace de mise en scène des délégations. Des tractations en trêves. Rien n'avance, que du surplace. Les délégations dans une autre scène tragi-comique, s'offrent en spectacle en s'accusant mutuellement à travers des communiqués de presse. Selon l'éditorialiste de N'djamena Hebdo : le salut ne viendra pas de Doha.



Le 18 juin dernier, les mouvements politico-militaires en pourparlers avec la junte à Doha (Qatar) sont montés au créneau pour dénoncer les agissements des membres de la délégation gouvernementale avec la complicité d'agents provocateurs infiltrés, visant à perturber les négociations qui durent depuis plus de trois mois. Ils accablent ces derniers de plusieurs griefs : harcèlement, intimidation, provocation et tentative d'agression en vue de créer des incidents physiques, calomnie, achat des consciences et tentative de corruption, dénigrement mensongers, manœuvres dilatoires, etc. Pour le journal, les tchadiens qui croyaient que le salut viendrait de Doha doivent se rappeler de Kano et autres. Ceux qui pensent que le prétendu dialogue national inclusif sera la panacée du mal tchadien ou une occasion de jeter les bases d'un nouveau Tchad doivent se réveiller.











Dans la même rubrique : < > Pr. Avocksouma Djona : "nous sommes dirigés par des gens qui n'aiment pas le Tchad" Tchad : remise de peine à 23 prisonniers de la maison d'arrêt de Moundou Tchad : ce que la Banque mondiale prédisait avant le scandale à la SHT Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)