TCHAD Tchad : la revue de presse du 28 février au 6 mars 2022

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 7 Mars 2022



Le remaniement du gouvernement de transition, la tenue du pré-dialogue à Doha au Qatar et le sport sont les sujets traités par les journaux de la semaine.

« La fonction ministérielle banalisée », titre à sa Une N’Djamena Hebdo. Pour l’éditorialiste de N’Djamena Hebdo, les hommes changent, les défis reste. « Le vent du remaniement a soufflé le 25 février dernier, emportant des ministres qui avaient fait leurs preuves, mais aussi des '’ministrons'’ notoirement incompétents », dit-il. Le journal poursuit en estimant que le CMT a un gouvernement clientéliste. « L’ombre du Mouvement patriotique du salut continue de planer, alors qu’on pensait qu’à l’approche de la tenue du dialogue national inclusif et souverain, on allait avoir un gouvernement de large ouverture. Que nenni », s’exclame l’éditorialiste.



« C’est le gouvernement de la transition mais à première vue, tout tourne autour des mêmes personnes. Quand ce sont des nouvelles têtes qui entrent, beaucoup le sont pour clientélisme », apprécie un fin observateur de la scène politique tchadienne.



« Un recadrage nécessaire ? », s’interroge à sa Une l’Observateur. Pour le journal, c’est un remaniement à l’effet de surprise. « Le président du CMT Mahamat Idriss Déby Itno a procédé au remaniement de son gouvernement, le 26 février 2022, après 9 mois et 26 jours. L’on observe le retour très remarqué de Djerassem Le Bemadjiel à son ancien poste et l’entrée fracassante du général de corps d’armée Dokony Adiker », ajoute l’Observateur.



« Remaniement dégueulasse », ajoute à sa Une Abba Garde. Pour Abba Garde, c’est la pourriture avancée du CMT. « Constitué dans la soirée du 25 février aux termes du décret n°509, le gouvernement de transition de 34 membres devrait résulter d’un gouvernement de négociation. Même si, selon le sacro-saint principe, le pouvoir de nomination relève de la discrétion du chef de l’État , la composition de ce gouvernement est faite de manière inconsciente. À scruter de près, en ce qui concerne les critères de nomination, le copinage et le parrainage y constituent toujours des facteurs déterminants », analyse Abba Garde.



« Doha n’est pas pour demain », observe N’Djamena Hebdo. « Le pré-dialogue avec les politico-militaires va bel et bien avoir lieu le 27 février à Doha et personne ne sera exclu », a rassuré le PCMT, Mahamat Idriss Déby Itno, dans un entretien accordé à la Télé-Tchad, le 21 février dernier. Voilà que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah confirme son report en parlant d’un léger glissement. « Ce report est dû principalement aux contraintes organisationnelles du pays hôte le Qatar. Le Qatar n'avait prévu d'accueillir qu’un petit nombre de politico-militaires mais puisque le PCMT tient à ce que tous les politico-militaires prennent part au pré-dialogue, le pays hôte est en train de se réorganiser », justifie le ministre porte-parole du gouvernement.



« Pré-dialogue de Doha, une messe des sourds muets aveugles », titre à sa Une Médias le Relais. « Le pré-dialogue de Doha au Qatar entre le pouvoir de N’Djamena et les politico-militaires, rivaux visiblement inconciliables, est en passe de devenir un dialogue des sourds muets aveugles. Prévue initialement le 15 février 2022, puis reportée le 27 février 2022, cette messe tant attendue à fait du chou blanc », analyse le Relais.



« La rencontre des hommes en treillis repoussée », annonce l’Observateur. « Prévu normalement pour débuter le 27 février 2022, à Doha, le pré-dialogue des politico-militaires avec le CMT, organisé par le Comité technique spécial (CTS), est reporté pour une date ultérieure. La date qui revient, selon certaines sources du Comité d'organisation du dialogue national inclusif, est celle du 12 mars prochain. L’on évoque des problèmes de logistique, de coordination et de nombre des participants à ces assises », observe le journal.



« Le basketball a rendez-vous en mars », annonce N’Djamena Hebdo. « En accord avec la direction des sports de haut niveau, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de basketball, Rayam Abdoulaye, annonce la tenue de l’assemblée générale élective pour le renouvellement du bureau entre les dates du 11, 15 ou 17 mars 2022 ».





