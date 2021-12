Tchad : la richesse culturelle du Sila s'invite au Festival Dary

Au 3ème édition du Festival Dary, la province du Sila a montré ses merveilleuses cultures. Sur son exposition, l’on peut découvrir plusieurs variétés culturelles. Notamment, les cultures vivrières.



Le point focal de la province, Hissein Moussa, a indiqué que la culture des mil rouge et mil blanc sont parmi les principales cultures vivrières pratiquées dans la zone. Elle est suivie des cultures des sésames blanc et noir, des hadaz, de la tomate, des piments, des gommes arabiques. Les feuilles de savonnier sont également utilisées pour la nourriture.



Selon lui, on peut trouver des graines noires appelés communément en patois « meringa » qui servent de médicaments traditionnels et soignent plusieurs maladies telles que la diabète et les maux de ventre.