Tchad : la saison pluvieuse aggrave l'état des routes et freine l'activité commerciale

En saison pluvieuse, l'état des routes et des pistes est aggravé et freine l'activité commerciale. A l'Est, sur l'axe Goz Beida-Abdi-Abéché, entre les provinces du Sila et du Ouaddaï, il faut franchir de nombreux obstacles pour arriver à destination.



La route est dégradée partout. La population craint ce trajet emprunté par de nombreuses personnes qui traversent la zone jusqu'au Soudan, notamment pour le commerce. En cette période, les pluies ont bloqué certaines routes, privant les voyageurs de mobilité et l'Etat de recettes commerciales.



Ce samedi après-midi, un véhicule Hartop de marque Toyota en provenance d'Abéché, s'est embourbé depuis 6 heures du matin sur l'axe Goz Beida - Abdi. Selon le chauffeur, le véhicule est bloqué ; il cherche en vain à le faire déplacer. "Le véhicule même ne marche pas".



Les occupants du véhicule ont demandé de l'aide à un autre chauffeur pour "tirer" le véhicule. Ils se sont opposé à un refus, alors que le véhicule continuait à s'enfoncer. Le chauffeur, fatigué, a été contraint de décharger toute la cargaison.