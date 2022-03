Tchad : la secrétaire d’État adjointe US aux Affaires africaines reçue par le PMT

Dans le cadre de sa visite de travail au pays de Toumaï, la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux Affaires africaines, Molly Phee, a été reçue ce lundi 21 mars 2022 à la primature par le premier ministre de transition Pahimi Padacket Albert.



A sa sortie d'audience, la diplomate américaine dit avoir eu des échanges très riches sur les relations stratégique entre Washington et N'Djaména.



Elle souligne que son pays remercie le PMT et toute l'équipe de la transition pour les pas importants enregistrés dans le processus.



Molly Phee explique qu’elle s'est entretenue avec le PMT sur la "position des USA sur les critères du temps de la transition en cours" au Tchad. L'ambassadrice américaine se félicite et remercie le Tchad pour le rôle qu'il joue dans la sous/région et au niveau des Nations-Unies.



Il faut rappeler que cette visite est intervenue juste après celles au ministère des Affaires étrangères, l'état-major des armées et le camp des réfugiés de Guilmey à Farcha.