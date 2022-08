Tchad : la section UNET de N'Djamena menace de sanctionner les étudiants qui manifesteront

Il affirme que son organisation prendra part activement aux assises, afin de se « prononcer sur des questions qui lui sont propres ». Il regrette que certains acteurs politiques, et de la société civile, profitent pour « acheter la conscience des étudiants » afin de « les aider à atteindre leurs fins politiques ».



L'UNET de N'Djamena a par ailleurs rappelé la communauté estudiantine qu'elle « n'a pas lancé un mot d'ordre de manifestation de soutien, ni à Wakit Tamma, ni au parti Les Transformateurs en cette période de dialogue ». Au cas où un étudiant prendrait part à une quelconque manifestation organisée par les acteurs politiques et la société civile, il s'exposerait aux sanctions prévues par les textes de l'UNET et de l'université de N'Djamena.



Yaya Barkai rappelle aux étudiants que « l'UNET est apolitique, les campus sont des lieux de recherche et de connaissance pour devenir des futurs cadres du pays ». L'UNET, section de Ndjamena, apporte « son soutien indéfectible à toute la classe politique tchadienne pour la tenue du Dialogue national inclusif, dans le souci de sortir le Tchad de l'abîme ayant plongé les Tchadiens dans une mauvaise gouvernance depuis trois décennies ».



Cette déclaration intervient deux jours après que le bureau national de l'UNET ait donné un ultimatum de 72 heures aux autorités, pour revoir le quota attribué à la communauté estudiantine, au risque d'actions de grande envergure.