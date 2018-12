Tchad : la session criminelle examine 16 affaires de viols à N'Djamena

La session criminelle de la cour d'appel de N'Djamena s'est ouverte ce lundi 3 décembre à N'Djamena. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de cette 5ème session, dont 16 affaires de viols, 2 cas d'assassinats, 2 affaires d'associations de malfaiteurs, 2 dossiers de participation à un mouvement insurectionnel, 1 cas de meurtre, 1 cas de détournement de mineur et un cas d'enlèvement d'enfant.



A l'ouverture, le président de la cour d'appel de N'Djamena a demandé au procureur général près la cour d'appel de N'Djamena de prononcer son allocution



"La présente session criminelle permet ainsi d'apporter une pierre à l'édifice de la justice et de la lutte contre l'impunité, notamment dans les cas de violences faites aux femmes et aux filles", a expliqué le procureur général près la cour d'appel, Moukhtar Abdelhakim Doutoum.



Le leader du Front populaire pour le renouveau (FPR), Baba Laddé, accusé de plusieurs chefs d'accusation et incarcéré depuis plusieurs mois, doit être présenté aujourd'hui devant la justice.



La session criminelle durera 5 jours et prendra fin le 7 décembre prochain.



Par ailleurs, une session criminelle s'est également ouverte à Moundou, dans le Logone occidental.