Tchad : la situation est calme sur tout le Logone Oriental", ministre de l'Administration du territoire

Selon le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, les derniers incidents sont survenus le 4 mai 2023 avec l'incursion de bandits en provenance de la République centrafricaine (RCA) qui ont exécuté trois bergers Peulhs, emporté 70 moutons vers la RCA, tué un commerçant et entraîné des représailles meurtrières réciproques entre les autochtones et les Peulhs. Le gouverneur de la province s'est rendu en RCA pour rencontrer les autorités locales et convenir de la remise des bandits et des biens saisis aux autorités tchadiennes.



Ces événements criminels ont causé une grande inquiétude parmi les populations de la province de Logone Oriental au Tchad. Depuis avril 2023, la province a été témoin d'une série d'actes crapuleux, dont le dernier en date est l'incursion de bandits en provenance de la RCA le 4 mai 2023.



Au cours de cette incursion, les bandits ont égorgé trois bergers Peulhs, dont un jeune bouvier de 12 ans, et emporté 70 moutons à destination de la RCA. Ils ont également tué un commerçant qui avait été convoqué pour payer une rançon pour la libération de ses frères faits prisonniers. Les bandits ont ensuite jeté le corps du commerçant à 2 km de la position des Forces Armées Centrafricaines (FACA), entraînant des représailles sanglantes et meurtrières réciproques entre les autochtones et les Peulhs.



Les autorités de la province de Logone Oriental ont pris des mesures pour faire face à cette situation. Des enquêtes ont été ouvertes pour appréhender les auteurs de ces actes criminels. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées pour maîtriser la situation et éviter une escalade des représailles. Le gouverneur de la province s'est également rendu en RCA pour rencontrer les autorités locales et convenir de la remise des bandits et des biens saisis aux autorités tchadiennes.



Les bandits qui commettent des exactions en territoire tchadien se replient en territoire centrafricain après leurs forfaits. Ils emportent avec eux leur butin, notamment des troupeaux de bœufs, des moutons, des motocyclettes, laissant derrière eux la désolation et le désarroi des populations, détaille le ministre Limane Mahamat.