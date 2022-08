Tchad : la situation est "maitrisée" au Wadi-Fira, Mayo Kebbi Est et Guera (autorités)

La réunion a permis d'aborder les conflits intercommunautaires dans trois provinces : Wadi-Fira, Mayo Kebbi Est et Guera.



"La situation est maitrisée, des armes saisies et des arrestations sont effectuées parmi les auteurs et la traque d’autres est en cours", informe la Présidence.



Au Wadi-Fira, province frontalière avec le Soudan, le mécanisme de la Force mixte Tchad-Soudan est activé afin de résoudre le problème survenu et qui a causé mort d’hommes.



Le chef de la transition demande au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité de travailler dans la prévention des conflits et de faire en sorte que justice soit rendue.