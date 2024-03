Tchad : la société civile du Batha porte assistance à un nouveau-né abandonné à Ati

Un nouveau-né, enveloppé dans un pagne, a été découvert près du Centre de Santé La Paix du Sahel, au nord-est d'Ati, le samedi 23 mars 2024. Il s'agit d'une petite fille en bonne santé qui a depuis été confiée à une nouvelle mère adoptive. Informées de la situation, les organisations de jeunes se sont rapidement mobilisées pour apporter leur soutien à l'enfant et à sa nouvelle famille. Ce geste symbolique incluait des savons, des vêtements, des bassines, des couvertures, des boîtes de lait, entre autres.



Lors de la remise de ces dons, Moussa Yaya Al-habib, au nom de la plateforme, a souligné l'importance de ce geste symbolique envers l'enfant et sa famille adoptive. Il a également appelé le gouvernement, les ONG et les personnes de bonne volonté à venir en aide à ces derniers face à cette situation difficile.